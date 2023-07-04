صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السياحة" بنسبة 4%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، يليه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 0.5%، وقفز قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.3%، وزاد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1%، وهبط قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، وانخفضت قطاعات العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 1.154 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.85% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.96%، والعرب على 8.19%، واستحوذت المؤسسات على 27.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 54.6 مليون جنيه، 31.2 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 94.5 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 17466 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3246 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 21221 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 7311 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5219 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.54% ليغلق عند مستوى 5551 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1343 نقطة.