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صحيفة: "أوشن جيت" فصلت موظفا بعد تحذيره من مشكلات "خطيرة" فى غواصة تيتان

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:36 م
صحيفة: "أوشن جيت" فصلت موظفا بعد تحذيره من مشكلات "خطيرة" فى غواصة تيتان غواصة تيتان
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن موظف سابق في شركة "أوشن جيت"،  فصل بعد أن أعرب عن مخاوف بشأن سلامة غواصة تيتان المنكوبة بإرسال بريد إلكتروني إلى أحد المساعدين قائلاً إنه يشعر بالقلق من أن الرئيس التنفيذي للشركة قد يقتل نفسه والآخرين في " مسعى لتعزيز غروره ".

وفُصل ديفيد لوشريدج ، مدير العمليات البحرية في "أوشن جيت" سابقًا والذي عمل في الشركة بين عامي 2015 و 2018 ، بعد أن أثار مخاوف بشأن سلامة تيتان في معظم عمليات البناء.

ويُزعم أن هذه التحذيرات كانت خلال النصف الأخير من عام 2017 ، ولكن تم رفضها باستمرار كجزء من دفع للانتقال لبدء الاختبار.

وأوضحت الصحيفة أن لوشريدج أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى مساعد المشروع روب ماكلوم، الذى غادر أيضا "أوشن جيت" بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة - بعد فترة وجيزة من فصله في عام 2018 ، ليقول إنه كان قلقًا من أن ينتهي المطاف بالرئيس التنفيذي ستوكتون راش ميتًا فى الغواصة.

وكتب لوشريدج عن راش – وفقا لما ذكر فى صحيفة "ذا نيويوركر" الأمريكية- قائلا " لا أريد أن يُنظر إلي على أنى ثرثار ، لكنني قلق للغاية أن يقتل نفسه والآخرين في سعيه لتعزيز غروره ''

وبحسب ما ورد واصل المهندس الجريء: "أعتبر نفسي جريئا جدًا عندما يتعلق الأمر بفعل أشياء خطيرة ، لكن هذه الغواصة تعد بمثابة حادث ينتظر حدوثه.لا توجد طريقة على وجه الأرض يمكنك أن تدفع لي مقابل الغوص في هذا الشيء."

ولقى راش مصرعه مع أربعة أشخاص آخرين فى رحلة "تيتان" الأخيرة، بعد أن انفجرت حجرة الضغط بالقرب من أعماق 3800 متر حيث تقع سفينة تيتانيك الغارقة.

وكانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أفادت أن لوشريدج فحص كل جانب من الغواصة - وسرعان ما وجد مجموعة من العلامات الحمراء.

 


تيتان

تيتانيك

الغواصة تيتان

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