صحة المنوفية تختتم فعاليات قوافل تنظيم الأسرة

أختتمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فاعليات قوافل تنظيم الأسرة على مستوى المحافظة، التى تم من خلالها تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات كما تم عمل توعية بالقضية السكانية والصحة الإنجابية في إدارات المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة والاهتمام بصحة الأم والطفل .

وقد عقدت الفعاليات تحت إشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، ونظمتها إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بقيادة الدكتورة أمال العربي.

وتم خلال القوافل التعريف برأي الدين في قضية تنظيم الأسرة وفيما يخص القضية من الجوانب الصحية التي تؤثر علي حياة وصحة الأم، كما تم عرض التأكيد على توافر وسائل تنظيم الأسرة وتمت التوعية وتعريف المنتفعات بعمل القوافل الخاصة بتنظيم الأسرة وأنه يتم توفير جميع الوسائل بالمجان وتشمل وسائل تنظيم الأسرة - كشف - متابعة حمل - سونار – مشورة، مع تقديم خدمات الدعم والمشورة للسيدات وتوضيح أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة لصحة الأم والجنين.