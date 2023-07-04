صحة القليوبية: المرور على 26 سلخانة و100 عملية مياه شرب و55 حمام سباحة خلال عيد الأضحى

القليوبية إبراهيم سالم

قامت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، والإدارات الصحية بقيادة الدكتور أحمد السحيمى، بعمل مرور مكثف على السلخانات وعمليات مياه الشرب وحمامات السباحة وعمليات معالجة الصرف الصحى، وسحب عينات معملية وعمل قياسات حقلية للتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك في جميع أنحاء المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، فى بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار الحملة القومية "100 يوم صحة"، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبتعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبرعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتكليف من الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائى.

وكشفت، أنه تم المرور على أكثر من 26 سلخانة، و100 عملية مياه شرب، و55 حمام سباحة، و16 عملية معالجة صرف، كما تم سحب أكثر من 500 عينة من شبكات مياه الشرب خلال أيام العيد.