سفير تركيا الجديد لدى القاهرة: أسأل الله التوفيق

وكالات

علق السفير التركي الجديد لدى القاهرة صالح موتلو شن، اليوم الثلاثاء، بعد تعيينه في منصبه الجديد وإعلان مصر وتركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.

وكتب صالح على "تويتر": "أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائم التي منحها لي فخامة رئيس الجمهورية التركي، ومعالي وزير الخارجية. أسأل الله التوفيق".

أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائم التي منحها لي فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الخارجية.

اسأل الله التوفيق https://t.co/RA2hxSKdwv — سفير Salih Mutlu Şen (@TurkishCairoAmb) July 4, 2023

وكانت قد أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

ووفق بيان وزارة الخارجية، فقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.