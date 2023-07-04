وقال زيلينسكي، في منشور عبر تطبيق "تليجرام": "لقد أجريت مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ولقد نسقنا المواقف قبل قمة الناتو في فيلنيوس، وناقشنا صيغ الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا".

وأطلع زيلينسكي - وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- شولتز على الوضع في ساحة المعركة، حيث قال: "شاركنا تقييماتنا لآخر التطورات في روسيا وبيلاروسيا، وناقشنا الوضع الحالي لصفقة الحبوب وأهمية استمرارها".



وأضاف زيلينسكي: "أنا ممتن للإشارات الهامة لدعم أوكرانيا في مؤتمر لندن للتعافي واجتماع المجلس الأوروبي، وأنا ممتن بشكل خاص للتنفيذ النشط لحزمة الدفاع السابقة البالغة 2.7 مليار يورو ولخطة الدعم الدفاعي متعدد السنوات بقيمة 8.8 مليار يورو لأوكرانيا".