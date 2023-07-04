زوج ملاحق بـ 7 قضايا حبس و14 دعوى نفقة: "دمرت حياتي وحرمتني من ابني"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بهجر منزل الزوجية، والتشهير بسمعته، وملاحقتها له بـ 7 قضايا حبس و14 دعوي نفقة بعد عام ونصف من الزواج وحرمانه من رؤية طفله الرضيع، ليؤكد:"دمرت حياتي، وتسببت بحبسي، وحرمتني من طفلي، ورفضت رؤيتي له، لأعيش في جحيم بسبب تسلطها".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"تسببت لى بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لإتهامها بالخروج عن طاعتي والإساءة لي، بعد أن أصبحت ملاحق بتهم باطلة علي يديها، لتعلن رغبتها بالطلاق وعندما حاولت إتمام الأمور بشكل ودي رفضت وطالبتني بتعويض 400 ألف جنيه بخلاف حقوقها الشرعية، رغم أنها السبب في ما وصل له زواجنا".

وتابع الزوج بدعواه:"وفرت لزوجتي مستوي اجتماعي لائق، ولم أبخل عليها يوماً، لاكتشف ملاحقتها لي بدعاوي حبس مستغلة يسار حالتي، وذلك في محاولة منها لابتزازي، وتركتني أعاني، وعندما أعترض قامت بتحرير بلاغ ضدي باتهامات باطلة، وقدمت شهادات مزورة حتى تعاقبني".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا أمتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.