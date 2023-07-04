رواد الباخرة السياحية CLUB MED 2 يتجولون فى شوارع بورسعيد بـ"الحنطور".. صور

بورسعيد محمد فرج

قام السائحون رواد الباخرة السياحية CLUB MED 2 ، بجولة سياحية على عدد من المناطق بمحافظة بورسعيد، فور وصولهم ميناء بورسعيد السياحي.

وشملت الجولة زيارة المعدية، و المجمع الاسلامى وميدان الملك فؤاد و فيلات الهيئة وفيلا السادات و كنيسة مارجرجس.

ومن جانبهم، حرص السياح على التجول في شوارع الباسلة بالحنطور، وذلك وسط ترحاب كبير من أبناء محافظة بورسعيد، وأشاد السياح بما لمسوه من رقي وحضارة وتقدم بمحافظة بورسعيد، معربين عن إعجابهم بمعالمها الأثرية والتاريخية والسياحية والحضارية.

وكان ميناء بورسعيد السياحي قد شهد أداء استثنائي لحركة السياحة البحرية ونمو ملحوظ في استقبال السفن السياحية، فقد استقبل صباح اليوم السفينة CLUB MED 2 القادمة من حوض البحر المتوسط، وعلى متنها 300 راكب و 150طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد، ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف .

وسوف تغادر السفينة الميناء الساعه التاسعة مساءا متجهة إلى ميناء الاسكندرية إستعدادا لعودتهم لإستئناف باقي رحلتهم وتعد واحدة من أكبر السفن السياحية الشراعية في العالم والتى تجوب موانئ البحر الكاريبي شتاء وموانئ حوض البحر المتوسط صيفا.