اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:51 م
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رئيس وزراء فلسطين: من يحق له الدفاع عن نفسه هو الفلسطيني وليس الاحتلال

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:10 م
رئيس وزراء فلسطين: من يحق له الدفاع عن نفسه هو الفلسطيني وليس الاحتلال رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن من يحق له الدفاع عن النفس هو الفلسطيني وليس إسرائيل.

 

وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن من يقول إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، أقول أنا له إن الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال، واجتاح مخيمًا للاجئين، واعتقل وقتل أبرياء، والأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة.

 

ويشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على مدينة "جنين" ومخيمها لليوم الثاني على التوالي. وقد أسفر العدوان حتى الآن عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بعضها خطيرة.

 


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