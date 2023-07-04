رئيس مياه القناة: استخراج جذور الأشجار من شبكات قرية النصر وعودة المياه للقرية

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إننا تلقينا بلاغا من أهالي قرية النصر التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، عن ضعف مياه الشرب بالمنطقة، على الفور انتقل فنيو وعمال الشركة، وتم صيانة جميع المحابس ومراجعة جميع خطوط الشبكات المؤدية للمنطقة وعمل مجسات، وتم اكتشاف انسداد في خط المواسير المؤدي للمنطقة عن طريق جذور الأشجار، وتم استخراج تلك الجذور وحل المشكلة وتم وصول المياه لجميع منازل المواطنين مرة أخرى، وذلك تحت أشراف مباشر من المهندس محمد ماضي، رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة غرب.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انه تم الانتهاء من عملية غسيل وتطهير وتعقيم مروقات والمرشحات الخاصة بمحطة مياه الشرب القنطرة غرب الكبري، والتي تعمل بطاقة تصميمية 68 ألف متر مكعب يوم، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتحقيق رغباتهم، واحتياجاتهم في الحصول على كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات والمرشحات الخاصة بمحطة مياه القنطرة غرب الكبرى ومراحلها المتعددة للبيارات والأحواض والخزانات، لافتا أنه يتم استخدام أحدث الأساليب العلمية الممكنة من غربلة، تخثير، ترسيب، تقطير، وتطهير، في عملية غسل وتطهير وتعقيم المروقات بالمحطة، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي بالمحطة وفي وجود مسئول الشؤون الصحية، وذلك يتم جنباً الى جنب مع خطة الغسيل الدورية والاستثنائية للشبكات، وذلك إيماناً بأهمية توفير كوب ماء نظيف.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه شدد بالتجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، بالإضافة الي قيام رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة "بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

أعلن للواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، عن استخراج جذور الأشجار من شبكات مياه قرية النصر، التابعة لمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، والتي كانت تتسبب في انسداد المواسير ومنع المياه من الوصول لبعض المناطق وخاصة منطقة المعازه، كما تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات محطة مياه القنطرة غرب، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.