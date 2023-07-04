رئيس مدينة الشهداء يحيل مدير مكتب تموين زاوية البقلي للتحقيق

المنوفية - محمد فتحى

أحال المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ،اليوم مدير مكتب التموين بزاوية البقلي للتحقيق لإهمالها في آداء مهامها الوظيفية، مؤكداً على عدم التهاون مطلقاً في أي تقصير من شأنه الإضرار بمصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها رئيس المدينة لمجمع خدمات المواطنين بزاوية البقلي برفقة سكرتير الوحدة القروية لتفقد سير العمل بإدارات المجمع وانضباط الموظفين في الحضور بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار أبو حطب إلى أن الدولة قد بذلت الكثير من الجهود والأموال في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف المصري من خلال مشروعات تنموية تم إنشاؤها على أفضل المعايير والمواصفات الفنية لذا فواجبنا تحمل المسؤولية الكاملة للحفاظ على تلك المشروعات، والعمل على تحقيق أهم أهدافها المتمثلة في تحسين وتيسير حصول المواطن على الخدمة المقدمة إليه من خلال المجمعات الخدمية بما تشمله من إدارات خدمية مختلفة.