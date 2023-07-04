رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحى

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحى، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزى.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبى، مشدداً على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين فى هذا الملف لكونه يرتبط بصحة المواطنين التى تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تدبير الاحتياجات من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، وفى مقدمتها مستلزمات كل من: المعامل، وأمراض الكلى، والسمعيات، والأوعية الدموية، والجراحة، والقسطرة، وبنوك الدم، والمفاصل، والمخ والأعصاب، وكذا مستلزمات المركز القومى لنقل الدم، وأيضاً الاحتياجات من الأدوية المختلفة، وتناول موقف تلك الأرصدة تفصيلياً.

كما تم استعراض جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد فى تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية وخامات ومدخلات انتاجها، وكذا الأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات الطبية، وفى مقدمتها: مستلزمات جراحات القلب والصدر، وقسطرة القلب، والغسيل الكلوي، وجراحة العظام، والرمد، بالإضافة إلى المستحضرات الدوائية مثل صبغات الأشعة، ومشتقات الدم، وأدوية الأورام، وكذلك أرصدة مستلزمات المعامل وبنوك الدم.

وشهد الاجتماع عرض آلية التنسيق التى تتم بين الجهات المختلفة، والبنك المركزى، بهدف الإسراع فى الإفراج الجمركى عن الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا تدبير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة دورية.