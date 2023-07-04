

وذكر بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة كانت إحدى الدول الموقعة الأصلية على بيان جالواي إلى جانب كندا والاتحاد الأوروبي.



وأطلق البيان عقدًا من التعاون في الأبحاث البحرية على طول المحيط الأطلسي وعبره وما زال يستمر تحت رعاية "تحالف البحث والابتكار في جميع أنحاء الأطلسي"، ويضم الآن الاتحاد الأوروبي والأرجنتين والبرازيل وكندا والرأس الأخضر والمغرب وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.



ومن خلال مبادرة التعاون الأطلسي، بقيادة السفيرة الأمريكية جيس لابن، تعمل الولايات المتحدة على التعاون مع الدول شمال وجنوب وشرق وغرب المحيط الأطلسي للتعامل مع الاهتمامات الاقتصادية والأمنية والبيئية المشتركة.