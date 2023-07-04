اليوم السابع
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حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف محمول فى المرج

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:59 م
حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف محمول فى المرج سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، كونا تشكيل عصابى لسرقة هواتف المحمول.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملك وقيادة أحدهما" بحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".

وبمناقشة قوات الأمن لهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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