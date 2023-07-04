اليوم السابع
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حبس سيدة جمعت أموالًا من مواطنين بالساحل بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 03:21 م
حبس سيدة جمعت أموالًا من مواطنين بالساحل بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج كلبش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الساحل، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب بزعم تسفيرهم لتأدية  مناسك الحج.

 وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم، وبحوزتها (عدد 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى باسمها بأحد البنوك)، لاتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

كشفت التحريات قيام المتهمة بالحصول  من المواطنين على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 


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