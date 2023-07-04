جهود مكثفة بمستشفى دمنهور لإنهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور أسامة البلكى مدير المعهد الطبى القومى بمدينة دمنهور بالبحيرة تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمواجهة قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية.

وأشار إلى تقديم وزارة الصحة كافة أنواع الدعم لتطوير المنظومة الصحية والعلاجية بالمستشفيات التعليمية، ومنها مستشفى دمنهور الذى يعتبر أكبر مستشفيات محافظة البحيرة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المتميزة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

وأوضح مدير مستشفى دمنهور أنه تم إجراء أكثر من 14 ألف عملية جراحية خلال فاعليات المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية

فيما أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المبادرة الرئاسية لمواجهة قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية تستهدف الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين تخفيفاً عن كاهل المرضى.

وشدد بجهود ونجاح الفريق الطبى المشارك فى هذه العمليات الجراحية بالمستشفيات، وكذلك جميع اللجان التى شاركت فى نجاح تلك المبادرة مثل مكافحة العدوى والتسجيل الطبى والجودة وشئون المرضى والفريق الإدارى.

يذكر أن مستشفيات محافظة البحيرة قد حصدت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تحقيق أعلى درجات الإنجاز والجودة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار للتداخلات الجراحية.

كما حصدت مستشفى الرمد بدمنهور على المركز الأول فى جراحات العيون على مستوى مستشفيات الجمهورية بقطاع الطب العلاجي.

كما فازت مستشفى رشيد بالمركز الأول فى جراحة العظام ومستشفى الدكتور حمدى الطباخ بأبو حمص بالمركز الثانى فى جراحة العظام.