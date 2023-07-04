جهاز شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 174 منشأة صناعية وتنفيذ 263 نشاطا توعويا

أكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، التفتيش على (174) منشأه بمدينة بلبيس، وتقييم الأثر البيئي 62 مشروع، تنفيذ263 نشاط توعوى، ذلك منذ بداية العام الجاري حتي نهاية يونيو الماضي.

وأوضحا أن جهود جهاز شؤون البيئة خلال النصف الأول من العام الجارى 2023 كالاتى :

الاشتراك بعدة حملات برئاسة شرطة البيئة والمسطحات وتم التفتيش على (174) منشأه بمدينة بلبيس وتم قيد المحاضر جنح بمركز بلبيس بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات.

وتحقيقا للتنمية المستدامة ، وفى مجال دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم 562 مشروع ، تقييم أثر بيئى ( أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص .

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة ، ونشرا للوعى البيئى لدى فئات المجتمع المتنوعة (المرأة - الشباب _ المزارعين - العاملين بالجهات الحكومية_ الطلبة) وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية (الوحدات المحلية - التربية والتعليم - الزراعة - الصحة - الشباب والرياضة - قصر الثقافة...) قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 263 نشاط توعوى وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها (التغيرات المناخية - تلوث الهواء - المخلفات الصلبة والخطرة - ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - الحد من استخدام البلاستيك..) وبيان دور فئات المجتمع المتنوعة في كيفية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث تحقيقا للتنمية المستدامة .

وفى مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء ) ؛ تم أخذ عدد 96 عينة من مخلفات المنشأت الصناعية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاة المخالفين.

واستجابة لشكوى المواطنين فى مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية؛ قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 73 شكوى بيئية متنوعة بالإضافة للمرور على 178 مقلب عمومى ونقطة وسيطة ومدفن صحى.