جهات التحقيق تستجوب متهمة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للحج

كتبت أمنية الموجي

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع متهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير تأشيرات للسفر للملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وتواجه الجهات المختصة المتهمة بمحضر التحريات الأولية، التي كشفت قيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير تأشيرات للسفر للسعودية، واستولت منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرتها على تسفيرهم بعد حصولهم علي التأشيرة بمقابل مادي، وممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر ، والاستيلاء على أموالهم .

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بالنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم مقدرتها على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات للسعودية، وضبط بحوزة المتهمة جوازات سفر بأسماء مختلفة – عقود عمل بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم، مشغولات ذهبية ومبالغ مالية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها (عدد 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى بإسمها بأحد البنوك)، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج ، على خلاف الحقيقة، وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، وإتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.