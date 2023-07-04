توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية مجانية على أهالى جنوب سيناء

جنوب سيناء - ياسر عامر

استهل اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء الاجتماع الأسبوعي الدوري الذي عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بمدينة الطور، باستعراض ايجابيات تجهيزات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى من خلال عمليات ذبح الأضاحي والبالغ عددها 30 عجلا وتوزيعها على الفئات المستحقة وتوزيع السلع الغذائية على جميع مدن المحافظة والمتضمنة سكر ودقيق وبلح وأرز وبونات السلع وتوزيع ملابس للأيتام بالإضافة إلى الفعاليات والاحتفالات المختلفة التي أظهرت المحافظة بالوجه المشرف واللائق.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء أكثر المحافظات منحًا لتأشيرات الحج لأهالي المحافظة.

وأثنى محافظ جنوب سيناء على جهود وإبداعات القيادات التنفيذية وتفانيهم في العمل، مؤكدا أهمية العمل الجاد والإبداع في بيئة العمل من أجل مزيد من الإنجازات التي من شأنها الحفاظ على حقوق الدولة، وحفظ مقدراتها وزيادة مواردها.

كما قرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية مجانية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وحرص المحافظ على تشكيل لجنة استقصاء الحقائق فيما يخص انقطاع التيار الكهربائي بمدينة دهب من أجل تلافي الأخطاء مستقبلا وإعداد خطط بديلة في حالة الأعطال.

وشدد "فودة" على ضرورة دمج البدو في المشروعات من خلال التنسيق بين المديريات والوزارت وإعداد الخطط الملائمة للتنفيذ وعرضها.



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (1)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (2)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (3)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (4)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (5)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (6)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (7)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (8)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (9)



محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع سلع غذائية ولحوم وبونات سلع غذائية (10)