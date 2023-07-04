توريد أكثر من 128 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

وأكد " الفقي " حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية أولا بأول بجميع صوامع وشون المحافظة.

وأضاف المحافظ أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدان بمختلف مراكز سوهاج، وقد وفرت المحافظة 16 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه .

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 128 ألف و747 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيراً إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، حيث بلغت النسبة المئوية للتوريد 107.2%، من المستهدف توريده بسوهاج حتى الآن .