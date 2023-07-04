توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الاستاتيكا بسوهاج.. صور

توافد صباح اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة بمحافظة سوهاج على اللجان لأداء امتحان مادة الاستاتيكا موزعين على 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات التعليم بمحافظة سوهاج.

وتم تخصيص لجنة للطلاب المكفوفين ولجنة لطلاب مدارس المتفوقين، حيث تتم أعمال التفتيش من على الباب الرئيسى للجنة بإستخدام العصا الإلكترونية، وذلك عقب الانتهاء من كافة التدابير اللازمة الخاصة بالامتحانات، صرح بذلك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

ومن جانبه، أوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الطلاب على مستوى المحافظة المقيدين لأداء الإمتحان من بينهم 21 ألفا و500 طالب وطالبة إنتظام و3700 طالب وطالبة بنظام الخدمات و3180 طالبا وطالبة منازل بإجمالى 29 ألفا و400 طالب يؤدون الإمتحان هذا العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أنه تم تجهيز 24 استراحة للاستقبال المراقبين والملاحظين القائمين على الامتحانات وتم تجهيزها وفرشها وتدعيمها بكافة الأجهزة المطلوبة من مبردات مياه وثلاجات وأثاث ومراتب ومراوح، وتم توفير العمالة اللازمة لمساعدة المراقبين والملاحظين المقيمين وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للتواصل والغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقى أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج واطمأن على توافر كافة التجهيزات اللازمة بمقار اللجان لاستقبال الطلاب والمراقبين وتوفير الأجواء اللازمة لأداء الامتحانات، وتأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين، وخطوط السير من وإلى اللجان، وتوفير كافة احتياجاتهم و أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمتابعة تجهيزات كافة الاستراحات الخاصة بإقامة القائمين على امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على عدم وجود أية عقبات أو سلبيات بالاستراحات وتوفير كافة الامكانات المتاحة لتوفير اقامة مناسبة ومريحة لهم في الاستراحات مع توافر عناصر الأمن والسلامة بجميع الاستراحات.

ومن جانبها تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وصول أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا ، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتم تسليم صناديق الأسئلة إلى رؤساء اللجان، مشددة على أنه سيتم فتحها وتوزيعها على الطلاب مع انطلاق الامتحان فى التاسعة صباحاً.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان اليوم الثلاثاء، والديناميكا ويؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة،30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.