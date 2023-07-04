توافد طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية لأداء امتحان مادة "الاستاتيكا"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، شعبة علمي رياضيات ، اليوم الثلاثاء ،على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" ،والتي تبدأ من الساعة 9 صباحا .

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدي الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبي و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية ، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالي، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان الثلاثاء، أما الفرع الثانى للمادة وهى مادة الديناميكا يؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وتابعت الوزارة، أن طلاب شعبة علمى رياضيات وصل إلى 98 ألفا و650 طالبا وطالبة، فيما وجهت الوزارة رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم سوف يواصل جولاته الميدانية أثناء عقد الامتحانات حيث من المقرر أن يتواجد خلال سير امتحان مادة الاستاتيكا فى إحدى المحافظات لمتابعة وانتظام لجان السير، مشددة على أن الامتحانات شهدت انضباط كبير هذا العام نتيجة الجهد الكبير الذى يتم بذله من قيادات الوزارة.