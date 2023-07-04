اليوم السابع
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تفاصيل تطوير مصانع الغزل والنسيج وافتتاح مصنع 4 بالمحلة خلال أيام.. فيديو

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:35 م
تفاصيل تطوير مصانع الغزل والنسيج وافتتاح مصنع 4 بالمحلة خلال أيام.. فيديو الزميل عبد الحليم سالم
كتبت ريهام الباشا

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‏استعرض الزميل عبد الحليم سالم العديد من الأخبار الاقتصادية خلال النشرة الاقتصادية فى "تليفزيون اليوم السابع"، وتضمنت النشرة تقريرا بالصور حول تفاصيل خطة التطوير وافتتاح مصانع الغزل والنسيج الجديدة بتكلفة 31 مليون جنيه خلال أيام، مع إلقاء الضوء على ‏زيارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام للمصنع لمتابعتها أولا بأول.
 
 
كما تناولت النشرة مناقشة مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج، للمناقشة باللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
 
وبحسب المذكرة التفسيرية للمشروع تعد الصناعات النسيجية هي واحدة من أهم الصناعات الرائدة في مصر، وثاني أكبر القطاعات الفرعية بعد الزراعة والصناعات الزراعية، وأسهمت الصناعات النسيجية (الغزل والمنسوجات، الملابس الجاهزة، والمفروشات المنزلية) بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي 2020، و27% من الناتج الصناعي، و30% من القوى العاملة، وتسهم بـ9% بعدد المنشآت الصناعية، و15.8% من إجمالي صادرات الصناعة، علاوة على أن قطاع النسيج من الصناعات التي اختارتها وزارة الصناعة في 2016 ليكون الأساس الداعم للاقتصاد، وتتضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية الصناعات النسيجية (رؤية 2025) 7 أهداف أساسية: زيادة إنتاجية القطن المصري وجودته، وتطوير مهارات الإدارة والعمل والجودة والإنتاجية، وتعزيز نمو سلسلة القيمة النسيجية والتنمية الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة، والمتوسطة الحجم، وتكامل سلسلة القيمة ونمو الصادرات، وتطوير الابتكار والبحث والتطوير، وتطوير الدعم المؤسسي والرصد وإصلاح السياسات (البيئة التمكينية)، إلى جانب أن تصبح مصر الدولة المُصدرة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على توفير المنتجات المتوسطة والعالية القيمة لأكبر تجار التجزئة والمصنعين في العالم.

الغزل

النسيج

الملابس

النشرة الاقتصادية

قطاع الاعمال العام



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