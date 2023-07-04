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تعرف على موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 هجريا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:00 ص
تعرف على موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 هجريا استطلاع هلال
كتب محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة عام 1445 هجريا والذى بات يفصلنا عنها أيام معدودة.
 
ووفقا الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن رأس السنة الهجرية لعام 1445 هجريا سيكون يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.
 
ورأس السنة الهجرية توافق أول محرم، ويُحسب التقويم القمري للمسلمين من السنة الأولى لهجرة النبي محمد (ﷺ)، ومبدأ السنة الهجرية الأولى يوافق بالحساب الخميس 15 يوليو سنة 622 ميلادية. 
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

العام الهجرى

التقويم الهجرى

العام الهجرى الجديد

رأس السنه الهجريه

العام الهجري الجديد 1445



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