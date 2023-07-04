تعرف على مبيعات سيارات الركوب خلال أبريل 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات " اميك " أن مبيعات " سيارات الركوب " إنخفضت بنسبة 70.3% في أبريل 2023، لتسجل 3 آلاف و842 سيارة، مقارنةٍ بـ 12 ألفا و917 سيارة، في أبريل 2022 .

بينما انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% في أول 4 شهور من 2023 ، إلى 16 ألفا و172 سيارة، مقارنٍة بـ 68 ألفا و449 سيارة، في أول 4 شهور من 2022 .

يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات الملاكى قد تراجعت خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023، كما سجلت مبيعات الحافلات، خلال يناير2023، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 %شاحنة خلال يناير 2023 ، بنسبة قدرت بنحو 61.5%.