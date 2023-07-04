اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 05:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على مبيعات سيارات الركوب خلال أبريل 2023

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:00 ص
تعرف على مبيعات سيارات الركوب خلال أبريل 2023 سيارات - ارشيفية
كتبت : أماني سمير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات " اميك " أن مبيعات " سيارات الركوب " إنخفضت بنسبة 70.3% في أبريل 2023، لتسجل 3 آلاف و842 سيارة، مقارنةٍ بـ 12 ألفا و917 سيارة، في أبريل 2022 .

بينما انخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 76% في أول 4 شهور من 2023 ، إلى 16 ألفا و172 سيارة، مقارنٍة بـ 68 ألفا و449 سيارة، في أول 4 شهور من 2022 . 

يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات الملاكى قد تراجعت خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023، كما سجلت مبيعات الحافلات، خلال يناير2023، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023 ، فيما سجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 %شاحنة خلال يناير 2023  ، بنسبة قدرت بنحو  61.5%. 


مبيعات السيارات

سيارات الركوب

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة