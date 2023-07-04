تعرف على قائمة مدارس الثانوى الفنى بالجيزة

كتبت – مرام محمد

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024، في جميع الفروع، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس، ودراسة الإحصاء التكراري للناجحين بالشهادة الإعدادية دور أول 2023م.

وظهرت درجة القبول للصف الأول الثانوي العام للعام الدارسى 2024/2023 بمحافظة الجيزة، بحد أدنى 225 درجة للثانوي العام الرسمي، و140 درجة للثانوي العام الخاص والمنازل والثانوى الخدمات 175 درجة للقبول.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية قائمة مدارس الثانوي التجاري والفندقي والصناعي بالجيزة ودرجات القبول بها.

أولا: مدارس الثانوي التجاري والفندقي

-240 للهرم الفندقية الرسمية.

- 220 للهرم الفندقية المهنية.

- 200 درجة لمدارس (إمبابة وباحثة البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة والزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات والأهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر والشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية).

- 195 درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة.

- 190 درجة لكلا من (مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطوري التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف).

- 185 درجة لكلا من مدارس (أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوى التجاري).

- 165 للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية.

- 140 لكلا من (خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص "تجاري وفندقي").

ثانيا: مدارس الثانوي الصناعي

-230 درجة القبول بمدرسة طباعة إمبابة.

-225 درجة القبول بمدرسة طباعة الهرم.

215 - درجة لكل من مدارس (إمبابة ثانوي صناعى بنين للتأسيس العسكري، أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوي صناعي ونظام إعداد مهنى 210، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهنى 210، الجيزة ثانوي صناعي بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات وإعداد مهني 210، نكلا ثانوي صناعي مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين).

-210 درجات لكلاً من مدارس (وردان ثانوي صناعي مشترك، أبو رواش ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهنى 205، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوي صناعي بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري وإعداد مهني 205، البدرشين ثانوي صناعي بنات وإعداد مهنى 205).

- 200 درجة لكلل من مدارس (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات).

- 195 درجة لطهما ثانوي صناعي بنين.

- 190 درجة لكلاً من (الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره وإعداد مهنى 185، والشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين وإعداد مهني 185، وأطفيح ثانوي صناعي بنات، الكداية ثانوي صناعي مشترك وإعداد مهنى 185، القبابات ثانوي صناعي مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة).

- 180 درجة لـ"الباويطي".

- 175 درجة لـ"المناجم ثانوي صناعي بنين".