تعرف على أهم الجزر المحميات الطبيعية فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه بعرض أهم المعالم الجزر المحميات الطبيعية التى تتميز بها محافظة بورسعيد والتى تأتى كالتالى:

جزيرة تنيس

تقع جزيرة التنيس على الطريق الساحلى بين بورسعيد ودمياط على مسافة سبعة كيلو مترات غرب مدينة بورسعيد وتشمل المحمية (بوغازى الجميل) الجديد والقديم وأشتوم الجميل، ومن هذه البواغيز تدخل مياه البحر الأبيض المتوسط المالحة لبحيرة المنزلة وبها بعض الآثار من العصر الإسلامى وتبعد حوالى 4 أميال وتستغرق المسافة إليها حوالى نصف ساعة عن طريق اللنش.

جزيرة ابن سلام

يقع ضريح عبد الله بن سلام فوق تل تونة الأثرى ببحيرةالمنزلة وعلى بعد 4 كيلو شرق مدينة المطرية دقهلية التى تعود مبانية إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادى، والمدرج ضمن الآثار القبطية والإسلامية ويأخذ شكل

جزيرة داخل بحيرة المنزلة.

محمية أشتوم الجميل:

وتقع محمية أشتوم الجميل غرب بورسعيد على مسافة 7 کيلومترات، وتضم بوغاز أشتوم الجميل والمنطقة المجاورة لها بمسافة 30 كم مربع، وهذه المحميات تضم العديد من أنواع الطيور المهاجرة والمقيمة والعديد من أنواع أسماك المياه المالحة والعذبة.



المحمية ببورسعيد-01



المحمية في بورسعيد-01



مبنى إدارى المحمية-01



محمية أشتوم الجميل في بحيرة المنزلة-01



محمية أشتوم الجميل في بورسعيد-01