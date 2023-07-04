اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:01 م
أكرم القصاص
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تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية استعدادًا لموسم الصيف.. صور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:57 م
تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية استعدادًا لموسم الصيف.. صور تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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قامت الوحدة المحلية لحي أول بمحافظة الإسماعيلية، بتطوير ورفع كفاءة ميدان البلاچات تقاطع شارع أم كلثوم وطريق البلاچات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على الوجه الجمالي المميز للمحافظة، والاهتمام بتجميل الشوارع والميادين العامة.
 
 وتم إزالة جميع المخلفات والأتربة بالميدان أمام كوبري الثلاثيني، بالإضافة إلى زراعة نجيل صناعي وتركيب إنترلوك ودهانات بالميدان، وذلك بمعدات وعمال حي أول الإسماعيلية. 
 
وقال رئيس حي أول، إن تكليفات محافظ الإسماعيلية نحو تطوير الميادين بالأحياء تأتي في إطار تحسين الصورة البصرية بالميادين العامة؛ لإبراز قيم الجمال ولعودة الطابع المميز للمحافظة، مؤكدة أهمية تطوير الميادين استعدادًا لموسم الصيف والإجازات واستقبال المحافظة لزوارها من محافظات الجمهورية.
 
 
تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية (1)
تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية (1)

تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية (2)
تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية (2)

تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية (3)
تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية (3)

تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية (4)
تطوير وتجميل ميدان البلاجات الإسماعيلية (4)


 

 


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