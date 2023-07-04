ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة في الغربية

الغربية محمد طارق

شهد محيط اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام البوابة الرئيسية لمدرسة كشك الثانوية ، وسط حالة من القلق والتوتر والدعاء لهم.



وكان طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة، بدءو صباح اليوم أداء امتحان مادة الاستاتيكا إحدى فروع الرياضيات التطبيقية، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى أو تصوير أسئلة الامتحان، ويؤدى الامتحان فى الاستاتيكا قرابة 98 ألف طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة.



وأشارت الوزارة إلى أن مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة،30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ويؤدى الطلاب الامتحان فى الديناميكا الثلاثاء 11 يوليو الحالى.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش .





ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة (1)



ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة (2)



ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة (3)



ترقب وانتظار أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة (4)







