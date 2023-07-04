تراجع أسعار السبائك الذهب اليوم.. سعر السبيكة الـ10جرامات 25490 جنيها

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر انخفاضا ملحوظا في جميع الأوزان المطروحة في الأسواق، وذلك على خلفية هبوط واضح في جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في الأسواق، وفيما يلي تفاصيل حركة أسعار الذهب والسبائك في مصر.



سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2549 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6372 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12745 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25490 جنيها.



سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50980 جنيها.



سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 79273 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 127450 جنيها.



سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 254900 جنيه.

أسعار السبائك الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها ضريبة القيمة المضافة أو أسعار المصنعية والتي تختلف من شركة إلي أخري وكذلك على حسب وزن كل سبيكة، وتتراوح أسعار مصنعيات سبائك الذهب في مصر بين 25 إلي 75 جنيها في كل جرام.