اليوم السابع
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تحرير 236 محضر ذبح بالشوارع وجمع الجلود بدون تصريح بالجيزة خلال إجازة العيد

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:13 م
تحرير 236 محضر ذبح بالشوارع وجمع الجلود بدون تصريح بالجيزة خلال إجازة العيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، موجها الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود في تطبيق الخطط التي تم وضعها قبل العيد، والتي أوجبت إلغاء الإجازات والراحات للعمل على راحة وسلامة المواطنين.

وذكر المحافظ أن مجازر المحافظة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لذبح الأضاحي، والذي بلغ 6782 أضحية متنوعة بين أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال وذلك بزيادة كبيرة عن الأعوام الماضية مما يعكس وعي المواطنين لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أماناً على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أي مسببات مرضية من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بتلك المجازر.

وأشار محافظ الجيزة أن الحملات المكبرة شملت ضبط 236 مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط أعمال جمع لجلود الأضاحي بدون الحصول علي التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطري مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "راشد" أن الجهود التموينية كان لها دوراً هاماً في ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع والمنتجات، حيث تم ضبط 393 مخالفة تموينية في مجال المخابز سواء لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان للخبز أو للغلق خلال إجازة عيد الأضحى وتحرير 25 مخالفة في مجال الأسواق والمحال العامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المحدد بالإضافة إلى ضبط 326 بطاقة تموينية لصرف الدعم بحوزة أحد المخابز بمنشاة القناطر والصف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشار أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.


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عيد الأضحى

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