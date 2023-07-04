بيطري الشرقية: تحرير 90 محضرا وذبح 1280 أضحية خلال أيام العيد

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على شوادر البيع والمحال وأنه تم تحرير 90 محضر مخالفة وتم ضبط 653 كجم من اللحوم الحمراء و 670 كجم من الدواجن وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة ، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات على المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

أعلن الدكتور فتحي عبد العال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال أيام عيد الأضحي المبارك ، قامت المديرية بالإشراف علي أعمال الذبح حيث بلغ إجمالي عدد المذبوحات 1280 رأس ماشية و أغنام أضاحي ما بين 496 عجل بقرى ، 327 جاموس، 326 ضأن،99ماعز ، 32جمل وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.