بدء توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان.. صور

كتب سيد الخلفاوى

بدأ طلاب الثانوية العامة ، فى التوافد على اللجان بالمدارس، حيث يتجمع الطلاب بمحيط المدارس للمراجعة تمهيدا لدخول اللجان، كما حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد مع ابنائهم لتشجيعهم قبل دخول الامتحان.

ويؤدى اليوم طلبة الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، فى فرع الاستاتيكا، و حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان الثلاثاء، أما الفرع الثانى للمادة وهى مادة الديناميكا يؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وتابعت الوزارة، أن طلاب شعبة علمى رياضيات وصل إلى 98 ألفا و650 طالبا وطالبة، فيما وجهت الوزارة رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.



بدء توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان



بدء توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان



بدء توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان



بدء توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان



بدء توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان



بدء توافد طلبة الثانوية العامة على اللجان