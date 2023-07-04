وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن قمة زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون تأتي تتويجا لأول رئاسة هندية للمنظمة التي تقام تحت شعار " SECURE SCO "، ويعتبر اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة منصة لعرض التطلعات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة وطرح المبادرات التي نضجت وحان وقتها، ويزداد الطلب على هذه المنصة خلال فترة الاضطرابات السياسية العالمية وتزايد التهديدات والتحديات المدمرة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، كان قد طرح شعار "SECURE SCO" في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2018 وهو يتضمن: الأمن والاقتصاد والتجارة والترابط والوحدة، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية البيئة، ودخلت هذه الموضوعات في جدول الأعمال الرئيسي للرئاسة الهندية.