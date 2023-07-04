انطلاق قمة الفضاء العالمية لغرفة التجارة الأمريكية يومى 12 و13 سبتمبر المقبل

كتب عبد الحليم سالم

تعد قمة الفضاء العالمية لغرفة التجارة الأمريكية حدثًا رئيسيًا في صناعات الفضاء والطيران، حيث تجمع قادة الحكومات وخبراء الصناعة من جميع أنحاء العالم، وذلك في مبنى رونالد ريجان ومركز التجارة الدولية بواشنطن العاصمة.

وذكرت غرفة التجارة الامريكية على موقعها الرسمي إنه على مدى العقدين الماضيين ، عقدت الغرفة قمة الفضاء العالمية لإجراء مناقشات حول آخر التطورات والاتجاهات والتحديات والفرص في كل من الطيران والفضاء بمشاركة

شركتي إيرباص ورايثيون تكنولوجيز .

وحول موضوع القمة العالمية الثانية للفضاء كشت الغرفة هو ابتكار السماء ، توصيل العالم ، موضحة انه سيستمع الحاضرون إلى مناقشات قوية حول حالة صناعة الطيران في مرحلة ما بعد الجائحة ، وتأثير الأحداث الجيوسياسية ، والمنافسة في السوق العالمية ، وتحمل الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة.

أوضحت انه تجذب القمة التي تستمر يومين مشاركة دولية وتوفر فرصة للحاضرين للتعلم والتواصل والتعاون شخصيًا مع الخبراء لإجراء محادثات حول إحداث ثورة في مستقبل الطيران. للوصول إلى الفعالية الكاملة ، سجل الآن للانضمام إلينا شخصيًا.