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انتظام سير امتحان الثانوية العامة بالبحيرة فى مادة " الاستاتيكا " دون مشاكل

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:55 ص
انتظام سير امتحان الثانوية العامة بالبحيرة فى مادة " الاستاتيكا " دون مشاكل طلاب الثانوية العامة
البحيرة- ناصر جودة

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سادت حالة من الفرح اليوم الثلاثاء بين طلاب الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء امتحان الرياضيات التطبيقية " الاستاتيكا " للقسم العلمى رياضة.   

وأكد عدد من الطلاب على سهولة الامتحان ووجود وقت كاف للإجابة على الأسئلة الذى جاء أغلبه فى مستوى الطالب المتوسط.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على انتظام سير امتحان شهادة الثانوية العامة فى يومها السابع والتى انتهت اليوم وسط حالة من الهدوء والانتظام.

مضيفا أنه تم منذ صباح اليوم متابعة انتظام وصول الأسئلة وكذا انتظام سير وبدء الامتحانات ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية دون أى مشاكل تذكر.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالبحيرة إلى وجود خطة متكاملة لمواجهة الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة خاصة الغش الإلكترونى وذلك تحقيقا للعدالة  وتكافؤ الفرص بين الطلاب .

لافتا إلى التشديد على مشرفي لجان الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ومنع دخول أية أجهزة إلكترونية سواء هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية مع الطلاب أثناء إجراء الامتحانات وكذلك مصادرة أى تليفون محمول في حال ضبطه داخل اللجان وحظر وجود أية أجهزة إلكترونية داخل اللجان مع الملاحظين.

وكان 2386 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة للثانوية العامة قد أدوا امتحان الرياضة التطبيقية داخل 115 لجنة بكافة مراكز ومدن محافظة البحيرة.


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