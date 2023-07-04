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انتظام دخول طلاب الثانوية العامة بمطروح لأداء امتحان مادة الاستاتيكا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:03 ص
انتظام دخول طلاب الثانوية العامة بمطروح لأداء امتحان مادة الاستاتيكا طلاب الثانوية العامة
كتب -أحمد الزغبي

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شهدت محافظة مطروح ، انتظام دخول طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء ،على لجان الامتحانات، لأداء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، لطلاب شعبة علمي رياضيات .

وأعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  ، متابعة سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والملاحظين، والمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أول بأول.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان الثلاثاء، أما الفرع الثانى للمادة وهى مادة الديناميكا يؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

 وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

 وتابعت الوزارة، أن طلاب شعبة علمى رياضيات وصل إلى 98 ألفا و650 طالبا وطالبة، فيما وجهت الوزارة رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.

 وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم سوف يواصل جولاته الميدانية أثناء عقد الامتحانات حيث من المقرر أن يتواجد خلال سير امتحان مادة الاستاتيكا فى إحدى المحافظات لمتابعة وانتظام لجان السير، مشددة على أن الامتحانات شهدت انضباط كبير هذا العام نتيجة الجهد الكبير الذى يتم بذله من قيادات الوزارة.

 


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