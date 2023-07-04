وقال رئيس الوزراء اليابانى - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إن الحكومة ستواصل تقديم الشرح والتفسيرات المفصلة للخطة لكل من المجتمعين المحلي والدولي، وذلك لطمأنة كل من هو قلق ومعارض لها من الدول المجاورة والقائمين على صناعة الصيد.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يقوم فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي بزيارة إلى اليابان لتقديم تقرير عن خطة تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في البحر.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس ما إذا كانت الخطة آمنة وكيفية مراقبة النتائج بعد تطبيقها.

وقد التقى وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا مع جروسي قبل ساعات لتلقي إحاطة بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الخطة.

يشار إلى أن جروسي قد أعلن سابقا أنه إذا تم تنفيذ المشروع بشكل مناسب وفقا لمعايير السلامة، فلن يؤثر ذلك سلبا على البيئة.