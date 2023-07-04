الهند تنظم مؤتمرا لمجموعة العشرين بشأن الأمن ومكافحة الجريمة

ا ش ا

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الهندية، الاثنين أنها ستنظم مؤتمرًا لمجموعة العشرين بشأن الأمن ومكافحة الجريمة في عصر الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي يومي 13 و 14 يوليو الحالي.

وذكرت الوزارة الهندية -في بيان- أن هذا المؤتمر سيجمع خبراء مختصين من دول مجموعة العشرين، وسيتم توجيه دعوات خاصة إلى تسع دول أخرى للمشاركة في هذا المؤتمر لبحث سبل مواجهة التحديات الناجمة عن استخدام التكنولوجيات المتقدمة.

وأضافت "سيشارك ممثلو وزارات ومنظمات ومؤسسات هندية ودولية متخصصة في مجال الأمن الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات والتدريب ووسائل التواصل الاجتماعي سيشاركون في هذا المؤتمر".

وأشارت وزارة الشئون الداخلية الهندية إلى أنها ستنظم هذا المؤتمر بالشراكة مع كل من وزارة تكنولوجيا المعلومات ووزارة الشئون الخارجية وسكرتارية مجلس الأمن القومي والمكتب المركزي الهندي للتحقيقات، والشرطة الدولية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات.