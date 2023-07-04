اليوم السابع
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المرور تحرر 109 مخالفات متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:09 ص
المرور تحرر 109 مخالفات متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 109637 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 36325 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت القوات من ضبط 2235 مخالفة السير بدون تراخيص و14 دراجة نارية مخالفة، وضبط 16 مخالفة موقف عشوائى و2 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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