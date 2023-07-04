اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدث العسكرى: توجيه تهمة القتل العمد والشروع فيه لمتهم القاهرة الجديدة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:29 م
المتحدث العسكرى: توجيه تهمة القتل العمد والشروع فيه لمتهم القاهرة الجديدة القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.
 
وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات ، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
 
وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .
 
 

المتحدث العسكري

حادث دهس

ظابط جيش

النيابه العسكريه

حادث دهس التجمع

حادث دهس مدينتي

حادث دهس صيدلانية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة