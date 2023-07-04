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الطقس اليوم.. حار رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:00 ص
الطقس اليوم.. حار رطب على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الثلاثاء،  طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد  ،  معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة . 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الثلاثاء:  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى  28 درجة .
 
 
 

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