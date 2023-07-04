السيطرة على حريق مخزن وشقتين فى الجيزة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن مراتب بقرية أبو صير بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كوردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المجاورة الثانية بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات والسيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بشتيل البلد فى أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.