اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق مخزن وشقتين فى الجيزة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:28 م
السيطرة على حريق مخزن وشقتين فى الجيزة السيطرة على حريق - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن مراتب بقرية أبو صير بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كوردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المجاورة الثانية بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات والسيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى بشتيل البلد فى أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة أوسيم ومدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.

حرائق شقق سكنية

اخبار عاجلة

امن الجيزة

سيارات الاطفاء

حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

البدرشين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة