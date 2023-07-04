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السعودية.. توزيع أكثر من 11 ألف نسخة من المصحف الشريف على الحجاج

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:31 ص
السعودية.. توزيع أكثر من 11 ألف نسخة من المصحف الشريف على الحجاج حجاج بيت الله الحرام
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر منافذ المملكة الأربعة بالمنطقة الشرقية، بعد أداء مناسك الحج، حيث بلغ عدد النسخ الموزعة (11400) نسخة من مختلف الإصدارات وترجمات معاني القرآن الكريم، منذ بدء التوزيع.
 
وجرى توزيع (3158) نسخة بمنفذ البطحاء، و(3400) نسخة بمنفذ الربع الخالي، و(1034) بمنفذ الرقعي، و(2882) بمنفذ سلوى، و(925) بمنفذ جسر الملك فهد.
 
وأعرب الحجاج المغادرون عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، معبرين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج.

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