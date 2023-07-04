السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.