اليوم السابع
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري فى سوهاج

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 02:57 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح ناري فى سوهاج محكمة
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ع.م"بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه  بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص  بدائرة مركز البلينا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار  محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 

 

 


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جنايات سوهاج

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