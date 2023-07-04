اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:49 م
أكرم القصاص
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الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الأمن العالمي

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 06:11 م
الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الأمن العالمي الرئيس الصيني شين جين بينج
أ ش أ

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء، إن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الأمن العالمي، والتمسك بتسوية الخلافات والصراعات بين الدول عبر الحوار والتشاور، والدفع بحل القضايا الدولية والإقليمية الساخنة سياسيا بما يحصن سياجا أمنيا في المنطقة، مشيرا إلى أن الحفاظ على السلام والأمن الدائمين في المنطقة من مسؤولية الصين المشتركة.
 
وحث الرئيس الصيني، في أثناء حضوره قمة منظمة شانغهاي للتعاون عبر رابط فيديو، - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية - على بذل جهود لحماية السلام الإقليمي وضمان الأمن المشترك.
 

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