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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانى لتعزيز العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:00 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألمانى لتعزيز العلاقات الثنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى،  أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات، حيث تم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك، وتأكيد الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر والتي تشارك فيها الشركات الألمانية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

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