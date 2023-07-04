الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر البطيخ – فارسكور – كفرسعد) وأقسام شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة – السرو).

أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 12كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة عدد 9 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.