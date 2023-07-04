اليوم السابع
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الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:04 ص
الداخلية تضبط 7 قضايا مخدرات في حملة أمنية بدمياط قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر البطيخ – فارسكور – كفرسعد) وأقسام شرطة (رأس البر – دمياط الجديدة – السرو).
 
أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 12كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة عدد 9 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات

تجار المخدرات

تجار مخدرات

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