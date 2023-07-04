اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:17 م
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الداخلية تضبط مستريح السنبلاوين لاستيلائه على مليونى جنيه

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 03:58 م
الداخلية تضبط مستريح السنبلاوين لاستيلائه على مليونى جنيه أموال- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالدقلهية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت أكثر من 2 مليون جنيه.
 
 
تلقى مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية بلاغ من 8 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، بتضررهم من شخص يعمل صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، والتى بلغت إجمالى (2,239,000 مليون جنيهاً) بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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