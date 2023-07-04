الحبس سنة مع الشغل لعامل لاتهامه بحيازة الأقراص المخدرة بسوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة الأقراص المخدرة وتبين من التحريات أن المتهم كان يسافر على رحلة متجها إلى الخارج وفى مطار سوهاج تم تفتيش حقيبته وتبين أن بداخلها الاقراص المخدرة ترامادول وتامول، وتم القبض عليه وبحوزته عدد من الاقراص المخدرة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطى وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.





